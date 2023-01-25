Эксперт предсказал скорый выход Турции из НАТО

Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокационных действий против Анкары. Такое мнение выразил в среду заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак.
"События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах", - приводит его слова газета Aydinlik.
По словам Санджака, последние проведенные опросы показали, что не менее 80% населения Турции уверены, что "США - страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику" в отношении республики.
"В последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и [президенту РФ Владимиру] Путину", - констатировал политик.
Санджак выразил уверенность, что руководство Турции и Сирии сядет за стол переговоров, чтобы заставить США покинуть сирийскую территорию.
"Мы сядем с [президентом Сирии Башаром] Асадом и лидерами соседних стран и подпишем мирное соглашение. Мы должны немедленно изгнать террористические организации и США с территории Сирии. Сирийцы и турки - братские народы. Сирийцы - самые близкие к нам из арабских народов. Мы должны обеспечить безопасное возвращение беженцев в свои страны. Я не думаю, что Асад будет против их возвращения. Мы можем восстановить Сирию вместе", - добавил он.
Между тем 19 января партия "Родина" сообщила о начале общенациональной кампании "Выйдем из НАТО" с призывом к властям республики выйти из состава Североатлантического альянса. Политическое движение в рамках этой кампании на площадях в ряде городов планирует устанавливать столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции. Лидер партии Догу Перинчек заявил, что "сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции".
Партия "Родина" традиционно придерживается антиамериканских позиций. Она неоднократно призывала власти Турции закрыть военные базы США на территории страны, отозвать запрос на закупку американских истребителей F-16 и выйти из НАТО.