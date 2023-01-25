В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
35 минут назад

Эксперт: Турция может выйти из НАТО через пять-шесть месяцев

ТАССиещё 1

Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокационных действий против Анкары. Такое мнение выразил в среду заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак.

Эксперт предсказал скорый выход Турции из НАТО
Фото: ТАССТАСС

"События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах", - приводит его слова газета Aydinlik.

Видео дня

По словам Санджака, последние проведенные опросы показали, что не менее 80% населения Турции уверены, что "США - страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику" в отношении республики.

"В последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и [президенту РФ Владимиру] Путину", - констатировал политик.

Санджак выразил уверенность, что руководство Турции и Сирии сядет за стол переговоров, чтобы заставить США покинуть сирийскую территорию.

"Мы сядем с [президентом Сирии Башаром] Асадом и лидерами соседних стран и подпишем мирное соглашение. Мы должны немедленно изгнать террористические организации и США с территории Сирии. Сирийцы и турки - братские народы. Сирийцы - самые близкие к нам из арабских народов. Мы должны обеспечить безопасное возвращение беженцев в свои страны. Я не думаю, что Асад будет против их возвращения. Мы можем восстановить Сирию вместе", - добавил он.

Между тем 19 января партия "Родина" сообщила о начале общенациональной кампании "Выйдем из НАТО" с призывом к властям республики выйти из состава Североатлантического альянса. Политическое движение в рамках этой кампании на площадях в ряде городов планирует устанавливать столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции. Лидер партии Догу Перинчек заявил, что "сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции".

Партия "Родина" традиционно придерживается антиамериканских позиций. Она неоднократно призывала власти Турции закрыть военные базы США на территории страны, отозвать запрос на закупку американских истребителей F-16 и выйти из НАТО.

В Госдуме назвали эффективное оружие против НАТО

В мире,Владимир Путин,Партия Родина,НАТО,Госдума,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители