Эксперт предсказал скорый выход Турции из НАТО

"Мы сядем с [президентом Сирии Башаром] Асадом и лидерами соседних стран и подпишем мирное соглашение. Мы должны немедленно изгнать террористические организации и США с территории Сирии. Сирийцы и турки - братские народы. Сирийцы - самые близкие к нам из арабских народов. Мы должны обеспечить безопасное возвращение беженцев в свои страны. Я не думаю, что Асад будет против их возвращения. Мы можем восстановить Сирию вместе", - добавил он.