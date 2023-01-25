В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
30 минут назад

Польша не приглашала РФ на годовщину освобождения Освенцима

Газета.Ru

Посольство РФ в Польше не получило приглашения на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. При этом до 2021 года в программу включались представители дипмиссий Росии и Израиля. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев газете "Известия".

Польша проигнорировала Россию перед годовщиной освобождения Освенцима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти. До 2021 года в программу включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С прошлого года слово представителям России не предоставляется, в отсутствие посла России.

"Некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия", — отметил Андреев.

По информации представителя России, в день памяти жертв Холокоста генконсул РФ в Кракове возложит венки на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима.

Ранее европейский еврейский конгресс призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики США и их союзников с действиями Адольфа Гитлера. Накануне российский министр заявил, что Соединенные Штаты сформировали коалицию для "окончательного решения русского вопроса", и сравнил политику Вашингтона по поддержке Украины с действиями Адольфа Гитлера относительно "еврейского вопроса". В Белом доме слова Лаврова назвали оскорбительными. В МИД России уже сообщили, что извиняться никто не будет. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

В мире,Сергей Андреев,Сергей Лавров,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители