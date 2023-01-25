Польша проигнорировала Россию перед годовщиной освобождения Освенцима

Посольство РФ в Польше не получило приглашения на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. При этом до 2021 года в программу включались представители дипмиссий Росии и Израиля. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев газете "Известия".
Он добавил, что в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти. До 2021 года в программу включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С прошлого года слово представителям России не предоставляется, в отсутствие посла России.
"Некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия", — отметил Андреев.
По информации представителя России, в день памяти жертв Холокоста генконсул РФ в Кракове возложит венки на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима.
Ранее европейский еврейский конгресс призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики США и их союзников с действиями Адольфа Гитлера. Накануне российский министр заявил, что Соединенные Штаты сформировали коалицию для "окончательного решения русского вопроса", и сравнил политику Вашингтона по поддержке Украины с действиями Адольфа Гитлера относительно "еврейского вопроса". В Белом доме слова Лаврова назвали оскорбительными. В МИД России уже сообщили, что извиняться никто не будет. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".