Зеленский ужесточил наказание для дезертиров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных, ужесточив наказания для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Об этом заявлено в соответствующем документе.