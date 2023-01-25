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31 минуту назад

Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине

Lenta.ru

Богота исключает возможность передачи российского вооружения Украине, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Об этом пишет ТАСС.

Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, страна отказалась от предложения США о поставках оружия российского производства Киеву. Он подчеркнул, что российское вооружение, находящееся в стране, не будет использовано в украинском конфликте.

Политик указал на разговор с американским генералом Лаурой Ричардсон и другими представителями США.

«Они сказали, что в связи с невозможностью (для Колумбии) поддерживать (российское вооружение) в активном состоянии они это сделают и отправят Украине», — добавил президент.

Ранее Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь «в работах по разминированию». Минобороны страны согласовало свои действия с Пентагоном.

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