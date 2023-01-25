Колумбия отказалась поставлять российское оружие Украине

Богота исключает возможность передачи российского вооружения Украине, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, страна отказалась от предложения США о поставках оружия российского производства Киеву. Он подчеркнул, что российское вооружение, находящееся в стране, не будет использовано в украинском конфликте.
Политик указал на разговор с американским генералом Лаурой Ричардсон и другими представителями США.
«Они сказали, что в связи с невозможностью (для Колумбии) поддерживать (российское вооружение) в активном состоянии они это сделают и отправят Украине», — добавил президент.
Ранее Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь «в работах по разминированию». Минобороны страны согласовало свои действия с Пентагоном.