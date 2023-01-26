Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана

«Это время испытаний для всех нас. Если мы верим, что голос справедливости нельзя заглушить, если мы верим в другое, более гуманное человечество, мы должны работать вместе как одно сообщество, решительное и спаянное, против сил тьмы и ненависти, которые угрожают уничтожить нас», — призвал политик.