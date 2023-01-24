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28 минут назад

Швеция предпринимает попытки организовать новую встречу с Турцией

Илья Родин

Швеция и Финляндия желают организовать новую встречу с представителями Турции. На ней они намереваются обсудить проблемы и перспективы вступления стран в Североатлантический альянс, рассказал во вторник, 24 января, глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом пишет РИА «Новости».

Швеция предпринимает попытки организовать новую встречу с Турцией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что во вторник переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в альянсе были отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

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«Финляндия, Швеция и Турция пытаются организовать новую трехстороннюю встречу ранней весной, на которой будет дана оценка ситуации», - пояснил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после скандальных акций, проведенных с ведома шведских властей в Стокгольме, стране не следует ожидать благосклонности Анкары в вопросе вступления в НАТО.

В мире,Пекка Хаависто,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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