Швеция предпринимает попытки организовать новую встречу с Турцией

Швеция и Финляндия желают организовать новую встречу с представителями Турции. На ней они намереваются обсудить проблемы и перспективы вступления стран в Североатлантический альянс, рассказал во вторник, 24 января, глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в альянсе были отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

«Финляндия, Швеция и Турция пытаются организовать новую трехстороннюю встречу ранней весной, на которой будет дана оценка ситуации», - пояснил министр.