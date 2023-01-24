У экс вице-президента США Пенса обнаружили секретные материалы

Секретные документы обнаружили в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, около десятка секретных бумаг обнаружил юрист Пенса. Он искал их по поручению самого бывшего вице-президента США. Юрист нашел их 16 января в доме Пенса в городе Кармель в штате Индиана. Через два дня он проинформировал об этом Национальный архив, который передал информацию в ФБР.

На данный момент Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции проводят оценку материалов и выясняют, как они оказались дома у Пенса. Пока неизвестно их содержание и какой уровень «чувствительности» они имеют.