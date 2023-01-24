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42 минуты назад

У экс вице-президента США Пенса обнаружили секретные материалы

Елена Прошина

Секретные документы обнаружили в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

У экс вице-президента США Пенса обнаружили секретные материалы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседников телеканала, около десятка секретных бумаг обнаружил юрист Пенса. Он искал их по поручению самого бывшего вице-президента США. Юрист нашел их 16 января в доме Пенса в городе Кармель в штате Индиана. Через два дня он проинформировал об этом Национальный архив, который передал информацию в ФБР.

На данный момент Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции проводят оценку материалов и выясняют, как они оказались дома у Пенса. Пока неизвестно их содержание и какой уровень «чувствительности» они имеют.

Отмечается, что Пенс дал поручение обыскать свой дом на наличие секретных документов на фоне аналогичных скандалов вокруг экс-президента США Дональда Трампа и действующего главы страны Джо Байдена. Бывший вице-президент не раз заявлял, что не хранит у себя таких материалов, но из чувства «осторожности» все же решил провести проверку. Обнаруживший их юрист отметил, что документы оказались в доме у Пенса «непреднамеренно», они находились в запечатанных коробках. Сразу после их обнаружения они были помещены в сейф, подчеркнул он.

В мире,Майкл Пенс,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ФБР,
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