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22 минуты назад

Президент Кубы обвинил США в попытках разобщить страны Латинской Америки

Lenta.ruиещё 1

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил власти США в попытках разобщить страны Латинской Америки и подчинить их своим интересам, сообщает ТАСС.

Президент Кубы выступил с обвинениями в адрес США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Вашингтоне продолжаются попытки разделить и подчинить нас своим интересам почти через 200 лет после обнародования доктрины Монро», — заявил он.

Кубинский лидер добавил, что государства Латинской Америки не разделяют проблем, связанных с несправедливым, грабительским и недемократическим международным порядком, и всеми силами стараются преодолеть нищету, безработицу и усилить продовольственную безопасность. Он также призвал сплотиться и выработать стратегию совместных действий для достижения устойчивого развития.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что Москва прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу. Она отметила, что это могут быть как поставки, финансируемые из резервного фонда, так и коммерческие — кредитование беднейших стран, чтобы они могли себе позволить покупать российское продовольствие.

В мире,Виктория Абрамченко,
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