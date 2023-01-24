Президент Кубы выступил с обвинениями в адрес США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил власти США в попытках разобщить страны Латинской Америки и подчинить их своим интересам, сообщает ТАСС.

«В Вашингтоне продолжаются попытки разделить и подчинить нас своим интересам почти через 200 лет после обнародования доктрины Монро», — заявил он.

Кубинский лидер добавил, что государства Латинской Америки не разделяют проблем, связанных с несправедливым, грабительским и недемократическим международным порядком, и всеми силами стараются преодолеть нищету, безработицу и усилить продовольственную безопасность. Он также призвал сплотиться и выработать стратегию совместных действий для достижения устойчивого развития.