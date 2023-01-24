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33 минуты назад

Евросоюз предоставит Молдавии €145 млн в качестве макрофинансовой помощи

ТАСС

Евросоюз предоставит Молдавии дополнительно €145 млн в качестве макрофинансовой помощи для борьбы с энергетическим кризисом и поддержки экономики. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз предоставит финансовую помощь Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы предлагаем дополнить макрофинансовую помощь Молдавии на €145 млн. Это значительно поддержит экономику и энергетическую безопасность страны", - сказала она.

Как пояснила ЕК, 45 млн будут предоставлены в виде грантов, остальные 100 млн - в виде кредитов на льготных условиях финансирования.

"Сумма должна быть выплачена двумя дополнительными платежами, запланированными на третий и четвертый кварталы 2023 года", - добавили в ЕК.

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