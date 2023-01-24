Евросоюз предоставит финансовую помощь Молдавии

Евросоюз предоставит Молдавии дополнительно €145 млн в качестве макрофинансовой помощи для борьбы с энергетическим кризисом и поддержки экономики. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.