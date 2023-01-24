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20 минут назад

Зеленский заявил об отсутствии планов нападать на Белоруссию

Елена Прошина

Украина не намерена нападать на Белоруссию. Об этом заявил в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении украинский глава Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский заявил об отсутствии планов нападать на Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Он назвал «это главным сигналом от всего украинского народа белорусскому». При этом, по словам Зеленского, для Киева есть «вызов» со стороны Минска и у ВСУ сейчас стоит задача готовиться к любым вызовам.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина предложила заключить пакт о ненападении, при этом продолжая готовить у себя боевиков, которые несут потенциальную угрозу нацбезопасности Белоруссии. Он отметил, что не знает, «зачем это украинцам».

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