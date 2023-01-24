Зеленский заявил об отсутствии планов нападать на Белоруссию

Украина не намерена нападать на Белоруссию. Об этом заявил в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении украинский глава Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Он назвал «это главным сигналом от всего украинского народа белорусскому». При этом, по словам Зеленского, для Киева есть «вызов» со стороны Минска и у ВСУ сейчас стоит задача готовиться к любым вызовам.