Президент Финляндии прибыл в Киев

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом пишет ТАСС.
«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинисте», - написал Зеленский.
Политик подчеркнул, что Киев ценит поддержку Финляндии и финского народа.
Свое послание Зеленский дополнил видеороликом. На кадрах Ниинисте представляет украинскому коллеге членов финской делегации. Часть из них - в камуфляжной форме.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии заморозили активы россиян на €187 млн. В том числе, были арестованы объекты недвижимости, яхты, самолеты, автомобили премиум-сегмента.