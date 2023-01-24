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37 минут назад

Президент Финляндии прибыл в Киев

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом пишет ТАСС.

Президент Финляндии прибыл в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинисте», - написал Зеленский.

Политик подчеркнул, что Киев ценит поддержку Финляндии и финского народа.

Свое послание Зеленский дополнил видеороликом. На кадрах Ниинисте представляет украинскому коллеге членов финской делегации. Часть из них - в камуфляжной форме.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии заморозили активы россиян на €187 млн. В том числе, были арестованы объекты недвижимости, яхты, самолеты, автомобили премиум-сегмента.

В мире,Владимир Зеленский,
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