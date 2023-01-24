Президент Финляндии прибыл в Киев

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в Киев прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте. Об этом пишет ТАСС.

«Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинисте», - написал Зеленский.

Политик подчеркнул, что Киев ценит поддержку Финляндии и финского народа.

Свое послание Зеленский дополнил видеороликом. На кадрах Ниинисте представляет украинскому коллеге членов финской делегации. Часть из них - в камуфляжной форме.