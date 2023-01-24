Источник прокомментировал обвинения экс-агенту ФБР из-за Олега Дерипаски

Запад использует любые предлоги, в том числе абсурдные, чтобы уничтожить репутацию российского бизнесмена Олега Дерипаски, заявил в интервью РИА «Новости» источник, близкий к предпринимателю.

Отмечается, что в понедельник, 23 января, в Минюсте США предъявили обвинения в нарушении санкций высокопоставленному агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу и отставному советско-российскому дипломату Сергею Шестакову, которые якобы работали на Олега Дерипаску.

В ведомстве пояснили, что Шестаков и Макгонигал в 2021 году якобы вступили в сговор с целью оказания «услуг Дерипаске в нарушение санкций США», а также в сговоре с целью отмывания денег.

Уточняется, что Макгонигал отказался признать свою вину по выдвинутым против него обвинениям.

По оценке источника, любой «российский промышленник, который десятилетиями вкладывается в развитие экономики своей страны, автоматически становится злейшим врагом для Запада и мишенью для спецслужб».

Собеседник агентства подчеркнул, что на Дерипаску в настоящее время ведется «настоящая охота». Он уточнил, что предпринимателя внесли в санкционные списки, вынудили покинуть основанные им компании.

«Любой абсурдный предлог сейчас используется, чтобы уничтожить его репутацию и лишить возможности работать», - резюмировал источник.