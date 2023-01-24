Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных карты воздушных тревог Минцифры страны.
По данным министерства, сирена звучит в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
Ранее издание «Страна.ua» также информировало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
По данным украинских СМИ, причиной тревоги стал взлет истребителя-перехватчика Миг-31 с аэродрома в Белоруссии.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.