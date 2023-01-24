Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных карты воздушных тревог Минцифры страны.

Фото:

По данным министерства, сирена звучит в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Ранее издание «Страна.ua» также информировало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

По данным украинских СМИ, причиной тревоги стал взлет истребителя-перехватчика Миг-31 с аэродрома в Белоруссии.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.