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1 час назад

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

Газета.Ruиещё 10

В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных карты воздушных тревог Минцифры страны.

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Фото: 

По данным министерства, сирена звучит в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Ранее издание «Страна.ua» также информировало, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

По данным украинских СМИ, причиной тревоги стал взлет истребителя-перехватчика Миг-31 с аэродрома в Белоруссии.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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