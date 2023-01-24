Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии

Украинские власти не исключили возможность эвакуации украинских граждан из Грузии после возобновления авиасообщения с Россией, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Европейская правда».
Он подчеркнул, что если украинцам будет что-то угрожать после массового наплыва россиян, Украине придется обратить за помощью в эвакуации своих граждан.
«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, то я хочу сказать, что на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», — отметил он.
При этом он добавил, что украинская сторона уже сейчас способствует возвращению граждан из Грузии. В частности, обсуждаются варианты организации специальных эвакуационных маршрутов для тех, у кого нет средств для возвращения.
Напомним, о том, что Россия не исключает возможности возобновить авиасообщение с Грузией заявил глава МИД России Сергей Лавров. Идею поддержал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Однако президент страны Саломе Зурабишвили выступила против инициативы. Она также призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике.