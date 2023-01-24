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57 минут назад

Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии после возобновления авиасообщения с РФ

Елена Прошина

Украинские власти не исключили возможность эвакуации украинских граждан из Грузии после возобновления авиасообщения с Россией, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что если украинцам будет что-то угрожать после массового наплыва россиян, Украине придется обратить за помощью в эвакуации своих граждан.

«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, то я хочу сказать, что на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», — отметил он.

При этом он добавил, что украинская сторона уже сейчас способствует возвращению граждан из Грузии. В частности, обсуждаются варианты организации специальных эвакуационных маршрутов для тех, у кого нет средств для возвращения.

Президент Грузии Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Напомним, о том, что Россия не исключает возможности возобновить авиасообщение с Грузией заявил глава МИД России Сергей Лавров. Идею поддержал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Однако президент страны Саломе Зурабишвили выступила против инициативы. Она также призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике.

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