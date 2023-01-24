Киев допустил эвакуацию украинцев из Грузии

Украинские власти не исключили возможность эвакуации украинских граждан из Грузии после возобновления авиасообщения с Россией, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Он подчеркнул, что если украинцам будет что-то угрожать после массового наплыва россиян, Украине придется обратить за помощью в эвакуации своих граждан.

«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, то я хочу сказать, что на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», — отметил он.

При этом он добавил, что украинская сторона уже сейчас способствует возвращению граждан из Грузии. В частности, обсуждаются варианты организации специальных эвакуационных маршрутов для тех, у кого нет средств для возвращения.