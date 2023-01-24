Лукашенко призвал граждан сплотиться, чтобы в стране не летали ракеты

Правовые аспекты общественно-политической обстановки в Беларуси и состояние преступности в стране были включены в повестку совещания, которое состоялось 24 января у президента страны, информирует БЕЛТА.

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Говоря о защите законных прав и интересов граждан, анализируя динамику преступности в стране, Александр Лукашенко обратил особое внимание на "преступления террористической направленности". Он критически оценил и уровень участия органов власти в вопросах отстаивания конституционных прав населения.

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В этой связи глава государства предложил обсудить на совещании позицию органов власти относительно тех граждан, кто еще вчера выступал против государства, покинул страну, а сегодня раскаялся, но боится вернуться, или же обращается к президенту с просьбой о помиловании.

Он дал понять, что "те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома". Поэтому и власть должна действовать в таком ключе, "не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу", соблюдая исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений.

Каждый, кто встал на путь исправления, пояснил свою позицию оратор, и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Правда, уточнил он, "это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом".

Тем более что отдельные из тех, кто туда побежали, ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований.

"В таком случае обратной дороги нет и не будет", - подтвердил белорусский лидер.

Касаясь событий двухлетней давности, он подчеркнул, что если бы белорусы тогда не выстояли, в стране сейчас было бы хуже, чем на Украине, которая была богаче РБ.

"И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает продолжать свое гадкое дело, воюя против народа и против власти… Как с ними сегодня поступать?" - задал риторический вопрос президент.

Он заверил, что руководство страны "никогда не допустит шатания 2020 года". "Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", - заявил Лукашенко.

Он с тревогой констатировал, что Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси, на Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. "С одной стороны, просят, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их", - пояснил он.

Официальный Минск, дал понять президент, вынужден жестко реагировать и на агрессивную политику Вильнюса и Варшавы.