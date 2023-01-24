В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

США пообещали наказать Китай из-за Ирана

Lenta.ru

Вашингтон усилит давление на Китай из-за импорта в страну иранской нефти, сообщил представитель администрации президента США в Иране Роберт Малли. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

США пообещали наказать Китай из-за Ирана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Китай является основным направлением незаконного экспорта из Ирана», — заявил дипломат, подчеркнув. что в самое ближайшее время Белый дом начнет переговорный процесс, чтобы «отговорить Пекин от подобных закупок».

Bloomberg отмечает, что экспорт иранской нефти в Китай, вопреки ожиданиям США, только вырос. По словам Малли, в Вашингтона подозревают, что большая часть этих поставок приходится на Китай.

Ранее Иран принял решение ограничить поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска.

В мире,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители