Трампу пришлось объясняться перед Ким Чен Ыном за прозвище

Бывший президент США Дональд Трамп на саммите с лидером КНДР был вынужден объяснять Ким Чен Ыну, почему он называет его Little Rocket Man («маленький астронавт» или, буквально, «маленький человек-ракета»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

В 2017 году, когда КНДР произвела серию испытаний баллистических ракет, Трамп несколько раз назвал Ким Чен Ына Little Rocket Man. В ответ на это лидер КНДР называл его «выжившим из ума стариком».

Как уточняется, бывший госсекретарь США Майк Помпео в своих мемуарах «Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю» написал, что на саммите 12 июня 2018 года в Сингапуре, Трамп спросил Ким Чен Ына, знает ли он, кто такой Элтон Джон, автор песни «Rocket Man». Северокорейский лидер ответил отрицательно, тогда экс-президент США пояснил, что именно эта композиция вдохновила его дать ему соответствующее прозвище.

«Трамп сказал, что это отличная песня и что он ссылался на ее название в качестве комплимента», - написал в своих воспоминаниях Помпео.