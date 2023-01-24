Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом

Бывший президент Гватемалы Альваро Колом умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил конгресс страны на своей странице в Twitter.

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— Глава конгресса... с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год, — говорится в сообщении.

По данным издания Republica, экс-президента не стало в понедельник, 23 января, а причиной смерти стал рак, которым он болел на протяжении нескольких лет.