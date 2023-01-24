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24 минуты назад

Замглавы офиса Зеленского подтвердил свою отставку

Никита Бородкин

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста. Как сообщает РИА Новости, он опубликовал в Telegram-канале фото с заявлением об уходе.

Замглавы офиса Зеленского заявил о своей отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации он поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за доверие и «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», а также глав областных военных администраций.

«Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты… До встречи», — добавил он.

Телеграм-канал Кирилла Тимошенко

На самой фотографии указано, что прошение об отставке было подано 23 января. Сам Зеленский утвердил уход Тимошенко с поста — на сайте офиса президента размещен соответствующий указ.

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Напомним, что об отставке Тимошенко сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники вечером в понедельник, 23 января. По информации «РБК-Украина», он может возглавить областную военную администрацию на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Зеленский,
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