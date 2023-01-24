Джонсон призвал утроить поставки оружия Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Западу необходимо утроить военную поддержку Украины. Об этом он написал в статье для The Mail Plus.

Фото: President Of Ukraine Office President Of Ukraine Office

Политик призвал ликвидировать любые задержки в поставках оружия и помогать Киеву в его «неизбежной победе». На его взгляд, западные страны должны следовать примеру Лондона, пообещавшего Украине 14 танков Challenger 2.

«Украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других. (...) Какого черта мы ждем? Если вы хотите свести к минимуму мировую экономическую боль, если вы хотите избежать огромных последствий (...), давайте вместе сделаем очевидную вещь — дадим украинцам все, что им нужно для победы», — заключил он.

22 января Джонсон приехал с неофициальным визитом на Украину — сейчас он имеет право путешествовать как частное лицо, так как не занимает официальных должностей. В частности, политик посетил Бучу и Бородянку.