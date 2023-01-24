На Украине уволили заместителя генпрокурора после отпуска в Испании

Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко уволили после отпуска в Испании. Об этом сообщает украинское агентство «УНИАН».

Фото: Телеграм-канал "Украина Сейчас" Телеграм-канал "Украина Сейчас"

«Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко», — приводит издание слова депутата ВерхВерховной Рады ЯросЯрослава Железняка.

Он уточнил, что ближе к февралю будут как минимум три кадровых решения по Кабинету министров страны. Согласно информации «УНИАН», Симоненко попросили написать заявление об увольнении.

Агентство напомнило, что заместитель генпрокурора уехал зимой в Испанию на десять дней, несмотря на запрет президента Украины Владимира Зеленского отдыхать за пределами республики.