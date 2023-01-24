В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
22 минуты назад

Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел ограничительные меры в отношении 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ), сообщает издание «Страна» в Telegram.

Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ
Фото: ТАССТАСС

В частности, в санкционный список включены племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Также в перечне значатся митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов), глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Рестрикции подразумевают, в том числе блокировку их активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, на перевозку и транзит ресурсов через территорию Украины, а также другие ограничения. В отношении шести человек ограничения введены на 30 лет, в отношении остальных — на пять лет.

Ранее президент Украины ратифицировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 российских деятелей. Длительность применения санкций – 10 лет.

В мире,Николай Балашов,Вахтанг Кипшидзе,Владимир Легойда,Патриарх Кирилл,Владимир Зеленский,РПЦ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители