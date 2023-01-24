Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел ограничительные меры в отношении 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ), сообщает издание «Страна» в Telegram.

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В частности, в санкционный список включены племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Также в перечне значатся митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов), глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Рестрикции подразумевают, в том числе блокировку их активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, на перевозку и транзит ресурсов через территорию Украины, а также другие ограничения. В отношении шести человек ограничения введены на 30 лет, в отношении остальных — на пять лет.