Сербия обнаружила одно из ста крупнейших месторождений золота в мире

"Мы нашли еще одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице, - заявил сербский лидер. - Сейчас проводятся дополнительные проверки, но, согласно предварительным данным, речь идет об одном из ста [богатейших], а может и еще более крупном месторождении золота во всем мире".