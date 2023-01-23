"Я солдат страны": Вучич назвал условие своей отставки

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет спасти страну. Его слова приводит ТАСС.
Вучич отметил, что «это в любом случае его последний мандат» и он знает, в чем его обязанность.
«Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», — добавил он на внеочередном совещании Сербской прогрессивной партии.
Там же он проинформировал ее представителей о давлении Запада в связи с ситуацией в Косово. Некоторые члены партии заявили, что нельзя продолжать вести переговоры с ЕС и США наугад. На это Вучич ответил, что если «кто-то считает, что может лучше, то он уйдет в отставку». После этого он покинул штаб-квартиру. То же сделал председатель исполкома партии Дарко Глишич.