"Я солдат страны": Вучич назвал условие своей отставки

«Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», — добавил он на внеочередном совещании Сербской прогрессивной партии.

Там же он проинформировал ее представителей о давлении Запада в связи с ситуацией в Косово. Некоторые члены партии заявили, что нельзя продолжать вести переговоры с ЕС и США наугад. На это Вучич ответил, что если «кто-то считает, что может лучше, то он уйдет в отставку». После этого он покинул штаб-квартиру. То же сделал председатель исполкома партии Дарко Глишич.