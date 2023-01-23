В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
17 минут назад

Вучич допустил свою отставку во благо Сербии

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет спасти страну. Его слова приводит ТАСС.

"Я солдат страны": Вучич назвал условие своей отставки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич отметил, что «это в любом случае его последний мандат» и он знает, в чем его обязанность.

«Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», — добавил он на внеочередном совещании Сербской прогрессивной партии.

Вучич рассказал об угрозах со стороны Запада за позицию Сербии по РФ

Там же он проинформировал ее представителей о давлении Запада в связи с ситуацией в Косово. Некоторые члены партии заявили, что нельзя продолжать вести переговоры с ЕС и США наугад. На это Вучич ответил, что если «кто-то считает, что может лучше, то он уйдет в отставку». После этого он покинул штаб-квартиру. То же сделал председатель исполкома партии Дарко Глишич.

В мире,Дарко Глишич,Александр Вучич,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители