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22 минуты назад

В Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе

News.ru

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в 2022 году со стороны Украины зафиксировано 88 фактов провокационных действий на границе. О провокациях украинской стороны, среди которых повреждение пограничной инфраструктуры и оскорбления белорусских пограничников, рассказали в сюжете государственного телеканала «Беларусь 1».

В Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сюжете телеканала говорится, что в январе в зоне ответственности Мозырского погранотряда кто-то похитил с границы белорусский погранстолб. Судя по дорожке следов, его унесли на территорию Украины. В октябре 2022 года на дереве у границы нашли повешенным манекен в военной форме.

Белорусским пограничникам постоянно угрожают с украинской территории, отмечается в сюжете «Беларусь 1». В частности, им демонстрируют угрожающие жесты, целятся в них из оружия. Оскорбительные надписи появляются на приграничных дорожных знаках и указателях, разбрасываются листовки с угрозами.

Представитель белорусского погранкомитета в эфире телеканала сообщил, что по утрам на границе украинская сторона включает аудиозаписи «провокационного и политического характера». В сюжете оказалось видео с призывом «не выполнять преступные приказы» и не поднимать оружие против Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию относительно целей российской специальной военной операции на Украине. По его словам, это стало известно в ходе обмена мнениями по ситуации на Украине.

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