В Грузии назвали число приехавших в страну россиян

В Грузию в 2022 году прибыло почти 1,5 млн граждан России. Это примерно в пять раз превышает показатели 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

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В ведомстве пояснили, что наибольший поток граждан РФ был зафиксирован в августе. В страну прибыло 260,8 тыс. человек.

Кроме того, большое количество россиян прибыло в Грузию в июле (236 734 человека) и в сентябре (222 274 человека). В общей сложности границу республики пересекли 1 млн 459 тыс. 546 человек. В 2021 году страну посетили 292 512 россиян.