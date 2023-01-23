В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
21 минуту назад

В Грузии назвали число приехавших в страну россиян

Илья Родин

В Грузию в 2022 году прибыло почти 1,5 млн граждан России. Это примерно в пять раз превышает показатели 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В Грузии назвали число приехавших в страну россиян
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве пояснили, что наибольший поток граждан РФ был зафиксирован в августе. В страну прибыло 260,8 тыс. человек.

Кроме того, большое количество россиян прибыло в Грузию в июле (236 734 человека) и в сентябре (222 274 человека). В общей сложности границу республики пересекли 1 млн 459 тыс. 546 человек. В 2021 году страну посетили 292 512 россиян.

В Госдуме отреагировали на желание Грузии ужесточить условия пребывания россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала ранее, что в стране осталось порядка 100 тыс. россиян, прибывших в республику после объявления частичной мобилизации. Она добавила, что большинство приехавших осенью граждан РФ отправилось позднее в Армению, Турцию и Европу, сообщает радио France Inter.

В мире,Саломе Зурабишвили,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители