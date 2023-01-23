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41 минуту назад

Гутерреш прокомментировал сожжение радикалами Корана в Стокгольме

Илья Родин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил сожжение радикалами Корана в Стокгольме, рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

В ООН прокомментировали сожжение Корана в Стокгольме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дюжаррик подчеркнул, что генсек ООН полностью поддерживает заявление главы «Альянса цивилизаций» Мигеля Анхеля Моратиноса, осудившего акцию с сожжением Корана.

Уточняется, что «Альянс цивилизаций» - структура в системе ООН, созданная в 2005 году для укрепления взаимопонимания и отношений сотрудничества между странами и народами различных культур и религий.

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По оценке чиновника, этот акт является символом растущей ненависти, которая направлена на ислам, иудаизм и другие религии.

«Такие действия должны быть ясно осуждены, что мы и делаем», - пояснил Дюжаррик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расценивает скандальные акции в Стокгольме как оскорбление для мусульман.

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