В ООН прокомментировали сожжение Корана в Стокгольме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил сожжение радикалами Корана в Стокгольме, рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что генсек ООН полностью поддерживает заявление главы «Альянса цивилизаций» Мигеля Анхеля Моратиноса, осудившего акцию с сожжением Корана.

Уточняется, что «Альянс цивилизаций» - структура в системе ООН, созданная в 2005 году для укрепления взаимопонимания и отношений сотрудничества между странами и народами различных культур и религий.

По оценке чиновника, этот акт является символом растущей ненависти, которая направлена на ислам, иудаизм и другие религии.

«Такие действия должны быть ясно осуждены, что мы и делаем», - пояснил Дюжаррик.