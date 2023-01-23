Латвия попросила российского посла покинуть страну

Власти Латвии попросили посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

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«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили также, что посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля.