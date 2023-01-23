Латвия попросила российского посла покинуть страну

Власти Латвии попросили посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД уточнили также, что посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич рассказал ранее, что уровень дипломатических отношений с Россией будет понижен с 24 февраля, со дня годовщины спецоперации на Украине, сообщает «КоммерсантЪ».