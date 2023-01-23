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36 минут назад

Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля

Илья Родин

Власти Латвии попросили посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Латвия попросила российского посла покинуть страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили также, что посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля.

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич рассказал ранее, что уровень дипломатических отношений с Россией будет понижен с 24 февраля, со дня годовщины спецоперации на Украине, сообщает «КоммерсантЪ».

В мире,Политика,Михаил Ванин,Коммерсант,
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