Назарбаева выписали из больницы

Врачи выписали 82-летнего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из Национального научного кардиохирургического центра в Астане после плановой операции на сердце. Об этом сообщили во вторник ТАСС в медицинском учреждении.

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"Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния", - проинформировали в кардиохирургическом центре, отвечая на вопрос о Назарбаеве.

Пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай 20 января сообщил, что политик перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. В тот же день директор по хирургии кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал, что Назарбаеву была проведена плановая лечебно-диагностическая процедура.