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49 минут назад

Назарбаева выписали из больницы в Астане после операции на сердце

ТАССиещё 3

Врачи выписали 82-летнего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из Национального научного кардиохирургического центра в Астане после плановой операции на сердце. Об этом сообщили во вторник ТАСС в медицинском учреждении.

Назарбаева выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния", - проинформировали в кардиохирургическом центре, отвечая на вопрос о Назарбаеве.

Пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай 20 января сообщил, что политик перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. В тот же день директор по хирургии кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал, что Назарбаеву была проведена плановая лечебно-диагностическая процедура.

Политик занимал пост главы государства с 1991 года. В марте 2019-го он подписал указ о сложении полномочий по собственному желанию. Преемником Назарбаева стал Касым-Жомарт Токаев.

В мире,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,
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