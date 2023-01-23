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12 минут назад

Аргентинцы пожаловались на российские троллейбусы, которые не выдерживают местной жары

Газета.Ru

В аргентинском городе Росарио местные власти вынуждены остановить троллейбусную линию, на которой работали троллейбусы российского производства марки Trolza, сообщает La Capital.

Аргентинцы пожаловались на российские троллейбусы
Фото: TwitterTwitter

Троллейбусы в количестве 12 штук были закуплены в 2017 году как авангардные, с функцией автономных поездок на большие расстояния и гораздо более длительным сроком службы после автобусов, однако в 2023 году выяснилось, что их аккумуляторы не выдерживают местной жары и быстро перегреваются, из-за чего российские троллейбусы пришлось снять с маршрута.

После пяти лет работы аккумуляторы износились и в жаркую погоду не выдерживают автономных поездок на большие расстояния и восстанавливаются в течение нескольких часов, уточняет издание со ссылкой на местный муниципалитет.

Ситуация с запчастями для троллейбусов осложняется из-за того, что Trolza закрылась в 2020 году, поставщика запчастей и возможности быстрого ремонта в настоящее время нет. В результате линию Q, соединяющую юго-западный район города с центром и университетским кампусом, пришлось закрыть и усилить альтернативные маршруты.

Ранее стало известно, что Заволжский моторный завод возобновил выпуск моторов V8 с 60-летней историей.

В мире,Заволжский моторный завод,
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