На Украине арестовали два самолета российской компании

В офисе Генерального прокурора Украины сообщили об аресте двух самолетов, принадлежащих российскому акционерному обществу (АО), передает РИА Новости.
Транспортные средства оцениваются в 10 млн евро. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороты Украины, в отношении АО применяются специальные экономические и иные санкции.
По данным следствия, в 2021 году вышеупомянутая фирма, название которой не разглашается, в обход санкций заключила через кипрскую офшорную компанию договор аренды с украинской компанией. После начала СВО России на территории Украины договор аренды был расторгнут, а летные средства подлежали вывозу на территорию России.
Офис Генпрокурора Украины поручил Главному следственному управлению СБУ провести досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам оказания помощи России после начала СВО и сотрудничества с российской компанией.
Ранее депутат Верховной рады Украины Арахамия пообещал "активно сажать" в тюрьму чиновников-коррупционеров.