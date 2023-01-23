На Украине арестовали два самолета российской компании

По данным следствия, в 2021 году вышеупомянутая фирма, название которой не разглашается, в обход санкций заключила через кипрскую офшорную компанию договор аренды с украинской компанией. После начала СВО России на территории Украины договор аренды был расторгнут, а летные средства подлежали вывозу на территорию России.