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20 минут назад

На Украине арестовали два самолета российского АО

Газета.Ru

В офисе Генерального прокурора Украины сообщили об аресте двух самолетов, принадлежащих российскому акционерному обществу (АО), передает РИА Новости.

На Украине арестовали два самолета российской компании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Транспортные средства оцениваются в 10 млн евро. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороты Украины, в отношении АО применяются специальные экономические и иные санкции.

По данным следствия, в 2021 году вышеупомянутая фирма, название которой не разглашается, в обход санкций заключила через кипрскую офшорную компанию договор аренды с украинской компанией. После начала СВО России на территории Украины договор аренды был расторгнут, а летные средства подлежали вывозу на территорию России.

Офис Генпрокурора Украины поручил Главному следственному управлению СБУ провести досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам оказания помощи России после начала СВО и сотрудничества с российской компанией.

Ранее депутат Верховной рады Украины Арахамия пообещал "активно сажать" в тюрьму чиновников-коррупционеров.

В мире,Верховная Рада,СБУ,
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