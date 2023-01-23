Обзор иноСМИ: угрозы Польши Германии и Европа без американского СПГ

В ЕС предложили извлечь выгоду из замороженных активов РФ

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС использовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times.

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Мишель заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами РФ для получения прибыли, которую затем можно было бы направить на восстановительные работы на Украине. Это «вопрос справедливости и честности, и это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами», подчеркнул глава Евросовета.

США перенаправили свой СПГ из Европы в Азию

США начали перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азию, сообщает BiznesAlert.pl. Цена газа на бирже TTF в Европе упала ниже 60 евро за мегаватт-час в конце второй декады января из-за заполнения газохранилищ.

По данным S&P Global Platts, в январе доля европейского рынка в американских поставках СПГ сократилась до 64 с 70 процентов в четвертом квартале 2022 года. При этом доля поставок в Азию выросла с 22 до 29 процентов. Причины кроются в падении биржевых цен на топливо в ЕС и восстановлении темпов производства в Китае.

Проблемы «танковой коалиции» ЕС против России

Немецкий портал Welt рассказал, что Европа может столкнуться с проблемами при создании своей «танковой коалиции» для противостояния России. Британские аналитики подсчитали, что 13 стран Европы сейчас располагают примерно двумя тысячами немецких танков Leopard 2, но лишь часть из них могут поставить их Украине.

К примеру, Leopard есть в венгерской армии, но страна не поставляет вооружения Киеву. Другие страны ЕС, уже помогающие Украине оружием, могу отказаться от поставок танков, необходимых для их собственной защиты.

В Польше пригрозили Германии международной изоляцией

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия окажется в международной изоляции, если запретит поставку своих танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщает Jedynka.

По словам Мулярчика, положение Германии станет «крайне слабым», если власти страны продолжат придерживаться своей позиции по танкам. В Германии ранее заявили, что согласятся на поставки своих Leopard 2 Украине только в том случае, если США тоже передадут Киеву собственные танки. При этом глава МИД Германии Аналена Бербок заявила, что Берлин не будет чинить препятствий, если Польша решит поставить принадлежащие ей «Леопарды» Украине.

Германии грозит «эпоха упадка благосостояния»

Государственный банк развития Германии (KfW) составил прогноз, в котором идет речь о «поворотном моменте» для немецкой экономики и наступающей «эпохе упадка благосостояния». Еще не опубликованное исследование KfW попало в распоряжение газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Уровень благосостояния в Германии рос почти непрерывно на протяжении более 70 лет.

«Эти дни прошли. Основа для дальнейшего роста благосостояния рушится», - говорится в анализе.