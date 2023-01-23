В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что следующие недели станут решающими для украинского кризиса. Об этом он заявил в интервью El Mundo.

19 января Мишель посетил Киев, встретился с президентом и премьер-министром Украины.

«Мы должны дать Украине танки, в которых она нуждается, прямо сейчас», - заявил глава Евросовета по итогам поездки.

По мнению Мишеля, ближайшие две или три недели станут решающими для исхода украинского кризиса, а в целом 2023 год будет решающим для ЕС.

«Нам нужно будет принять очень важные решения в короткие сроки», - подчеркнул он.

Ранее Великобритания решила передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2, а Польша хочет отправить в страну свои танки Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.