Глава ГУР Буданов: убитому Кирееву ставили задачу затянуть процесс переговоров с РФ

"Главная задача, которую мы ему поставили — это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - заявил он.

По его мнению, в Киеве были люди, которые "не очень хотели, чтобы Украина победила". Буданов также подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове — друге президента Украины Владимира Зеленского. Он также заверил, что знал Киреева с 2009 года. По словам главы ГУР, Киреев был сотрудником разведки, а не шпионом. Буданов также отметил, что не ожидал подобных действий от украинской спецслужбы в отношении своего штатного сотрудника.