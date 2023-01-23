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33 минуты назад

Глава ГУР Буданов: убитому Кирееву ставили задачу затянуть процесс переговоров с РФ

Газета.Ru

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что убитому участнику переговоров с РФ Денису Кирееву ставили задачу "затянуть процесс, чтобы выиграть время" для украинской армии, передает ТАСС.

Глава ГУР Буданов: убитому Кирееву ставили задачу затянуть процесс переговоров с РФ
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Главная задача, которую мы ему поставили — это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - заявил он.

По его мнению, в Киеве были люди, которые "не очень хотели, чтобы Украина победила". Буданов также подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове — друге президента Украины Владимира Зеленского. Он также заверил, что знал Киреева с 2009 года. По словам главы ГУР, Киреев был сотрудником разведки, а не шпионом. Буданов также отметил, что не ожидал подобных действий от украинской спецслужбы в отношении своего штатного сотрудника.

Тогдашний глава СБУ Иван Баканов тоже "ничего толком не смог объяснить", указал Буданов.

Ранее сообщалось, что член делегации Украины на переговорах с Россией в начале спецоперации Денис Киреев был убит СБУ по ошибке. Это подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, убийство банкира было связано с отсутствием координации между украинскими силовыми структурами. Киреев был агентом ГУР Минобороны Украины, якобы благодаря которому ВС РФ не смогли взять Киев. В офисе президента Украины признали, что убийство Киреева было ошибкой.

В мире,Михаил Подоляк,Иван Баканов,Владимир Зеленский,Верховный суд,СБУ,
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