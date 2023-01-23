Глава ГУР Буданов: убитому Кирееву ставили задачу затянуть процесс переговоров с РФ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что убитому участнику переговоров с РФ Денису Кирееву ставили задачу "затянуть процесс, чтобы выиграть время" для украинской армии, передает ТАСС.
"Главная задача, которую мы ему поставили — это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - заявил он.
По его мнению, в Киеве были люди, которые "не очень хотели, чтобы Украина победила". Буданов также подтвердил, что Киреев был убит сотрудниками Службы безопасности Украины при бывшем руководителе Иване Баканове — друге президента Украины Владимира Зеленского. Он также заверил, что знал Киреева с 2009 года. По словам главы ГУР, Киреев был сотрудником разведки, а не шпионом. Буданов также отметил, что не ожидал подобных действий от украинской спецслужбы в отношении своего штатного сотрудника.
Тогдашний глава СБУ Иван Баканов тоже "ничего толком не смог объяснить", указал Буданов.
Ранее сообщалось, что член делегации Украины на переговорах с Россией в начале спецоперации Денис Киреев был убит СБУ по ошибке. Это подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, убийство банкира было связано с отсутствием координации между украинскими силовыми структурами. Киреев был агентом ГУР Минобороны Украины, якобы благодаря которому ВС РФ не смогли взять Киев. В офисе президента Украины признали, что убийство Киреева было ошибкой.