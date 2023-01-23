В Индии назвали неожиданный способ решения мировых проблем

В индийском штате Гуджарат судья Самир Винодчандра Вьяс назвал неожиданный способ решения всех мировых проблем. Как сообщает Bar and Bench, во время оглашения приговора подозреваемому в незаконной перевозке скота он заявил, что благополучие на Земле воцарится после прекращения забоя коров.

Суд рассматривал дело Мохаммада Амина — его арестовали августе 2020 года за незаконную перевозку более 16 коров вместе с телятами в переполненном грузовике. В нем животные не могли ни лечь, ни поесть, ни попить.

В постановлении указывается, что все проблемы будут решены в тот день, «когда на землю не упадет ни капли коровьей крови». Вьяс подчеркнул, что корова является не только животным, но и матерью, а некачественная транспортировка и убой этих животных является «делом боли и печали».

«Проблемы, которые существуют сегодня, связаны с распространением вспыльчивости и горячего темперамента. Единственная причина их прироста — забой коров. Пока это не будет полностью запрещено, саттвическое изменение климата не может иметь своего эффекта», — добавил Вьяс.