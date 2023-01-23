В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
12 минут назад

В Индии назвали неожиданный способ решения мировых проблем

Никита Бородкин

В индийском штате Гуджарат судья Самир Винодчандра Вьяс назвал неожиданный способ решения всех мировых проблем. Как сообщает Bar and Bench, во время оглашения приговора подозреваемому в незаконной перевозке скота он заявил, что благополучие на Земле воцарится после прекращения забоя коров.

В Индии назвали неожиданный способ решения мировых проблем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд рассматривал дело Мохаммада Амина — его арестовали августе 2020 года за незаконную перевозку более 16 коров вместе с телятами в переполненном грузовике. В нем животные не могли ни лечь, ни поесть, ни попить.

В постановлении указывается, что все проблемы будут решены в тот день, «когда на землю не упадет ни капли коровьей крови». Вьяс подчеркнул, что корова является не только животным, но и матерью, а некачественная транспортировка и убой этих животных является «делом боли и печали».

«Проблемы, которые существуют сегодня, связаны с распространением вспыльчивости и горячего темперамента. Единственная причина их прироста — забой коров. Пока это не будет полностью запрещено, саттвическое изменение климата не может иметь своего эффекта», — добавил Вьяс.

Судья признал обвиняемого виновным в нарушении закона штата Гуджарат о сохранности животных, закона о предотвращении жестокого обращения с животными, приказа о контроле за транспортировкой животных, закона об основных товарах и контроле в штате и закона о транспортных средствах. Вьяс назначил Амину в качестве наказания пожизненное заключение.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители