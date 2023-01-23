Украинские беженцы рассказали об «ужасных» условиях в Британии

Газета The Guardian рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Великобритании. Главные из них - угроза оказаться бездомными и тяжелые условия во временном жилье.

22-летняя Мария и ее мать приехали в Британию в марте 2022 года, уже пять месяцев они живут во временном жилье на юге Лондона.

«На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и такие грязные. <…> Комната такая маленькая, что двум взрослым в ней тяжело», - рассказала Мария.

В будущем ее семья надеется найти частное жилье, но пока этот вариант им недоступен - для аренды необходимо внести залог и иметь много сбережений на счете.

The Guardian отмечает, что в таком же положении, как семья Марии, находятся более 150 тысяч украинцев, участвовавших в программе «Дома для Украины». Программа с господдержкой спонсоров, принимавших у себя беженцев, действовала в течение шести месяцев. В 2023 году более 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова.

The Guardian также рассказала историю Оксаны, которая не может найти жилье для себя и своего 12-летнего сына, несмотря на «относительно хорошо оплачиваемую работу повара на полный рабочий день».

Оксана отметила, что многие места слишком дороги или для аренды требуется поручитель, которого у нее нет.

Осенью 2022 года более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что им больше негде размещать украинских беженцев, хотя людей прибывает все больше.