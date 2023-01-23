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18 минут назад

В США произошла вторая стрельба за сутки

Lenta.ru

В результате стрельбы в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, 12 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В США произошла вторая стрельба за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в ночном клубе Dior Bar & Lounge. По данным полиции, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Как полагают правоохранительные органы, нападение было целенаправленным. В то же время начальник полиции Батон-Руж Мерфи Пол отказался сообщать количество стрелявших. В настоящее время идет розыск преступников.

Как отмечает телеканал, это второй случай стрельбы в США за последние сутки. Ранее в пригороде Лос-Анджелеса неизвестный открыл стрельбу в китайский Новый год. По предварительным данным местных СМИ, в результате стрельбы пострадали 16 человек, еще 10 погибли.

Ранее организация Gun Violence Archive насчитала более 30 случаев массовой стрельбы в США с начала 2023 года. Нападения произошли в 17 штатах, общее число пострадавших не уточнялось.

В мире,Пол Мерфи,
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