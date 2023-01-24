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1 час назад

Болгарские социалисты не смогли сформировать кабмин

ТАССиещё 1

Болгарские социалисты во вторник вернули президенту Румену Радеву нереализованным третий мандат на право сформировать правительство. Глава государства заявил в связи с этим, что в ближайшее время назовет дату роспуска парламента.

Болгарские социалисты не смогли сформировать кабмин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сделали все необходимое, чтобы выполнить мандат и сформировать правительство. Пригласили все партии для переговоров, но собрать необходимого парламентского большинства нам не удалось", - сказала лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова, вернув Радеву папку с документами. Трансляцию церемонии вело болгарское

"Сегодня я пригласил на разговор представителей Центральной избирательной комиссии, чтобы получить больше информации о готовности к проведению выборов. На основании встречи приму решение о дате роспуска парламента и дате новых досрочных выборов", - сказал Радев.

Болгарские социалисты стали последней партией в 48-м Народном собрании Болгарии, которая получила шанс сформировать правительство, но после консультаций с лидерами других политических движений отказалась от права выдвинуть кандидата на должность премьера и формирования правительства.

В соответствии с конституцией, президент должен будет распустить парламент, объявить состав нового технического правительства и назначить дату новых досрочных парламентских выборов. Точных сроков объявления о роспуске парламента из-за невозможности сформировать правительство действующим законодательством не установлено. Однако известно, кто будет главой нового технического правительства, ранее Радев сообщил, что Гылыб Донев сохранит за собой этот пост.

В мире,Корнелия Нинова,ЦИК России,
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