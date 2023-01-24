Болгарские социалисты не смогли сформировать кабмин

Болгарские социалисты во вторник вернули президенту Румену Радеву нереализованным третий мандат на право сформировать правительство. Глава государства заявил в связи с этим, что в ближайшее время назовет дату роспуска парламента.

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"Сделали все необходимое, чтобы выполнить мандат и сформировать правительство. Пригласили все партии для переговоров, но собрать необходимого парламентского большинства нам не удалось", - сказала лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова, вернув Радеву папку с документами. Трансляцию церемонии вело болгарское

"Сегодня я пригласил на разговор представителей Центральной избирательной комиссии, чтобы получить больше информации о готовности к проведению выборов. На основании встречи приму решение о дате роспуска парламента и дате новых досрочных выборов", - сказал Радев.

Болгарские социалисты стали последней партией в 48-м Народном собрании Болгарии, которая получила шанс сформировать правительство, но после консультаций с лидерами других политических движений отказалась от права выдвинуть кандидата на должность премьера и формирования правительства.