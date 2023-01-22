В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО

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11 минут назад

МИД Финляндии прокомментировал отмену встречи глав Минобороны Турции и Швеции

Газета.Ru

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что отмена встречи глав Минобороны Турции и Швеции, запланированная ранее в Анкаре на 27 января, является препятствием в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает STT.

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Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отмена встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции негативно сказывается на процессе ратификации членства в НАТО», — сказал министр.

По словам Хаависто, провокации, которые привели к такому развитию событий, легко влияют на настроения в обществе и вызывают ответную реакцию.

В Турции сообщили об отмене визита министра обороны Швеции

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в Twitter, что ожидает продолжения диалога с Турцией по вопросам безопасности и обороны после отмены Анкарой его визита в эту страну.

По его словам, отношения с Турцией очень важны для Швеции, которая «с нетерпением ожидает» продолжения диалога с ней в области безопасности и обороны.

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