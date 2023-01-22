Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Белоруссии

Евросоюз обсуждает введение ограничительных мер против Белоруссии. В пакет санкций может быть включено полное эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что ФРГ при поддержке других государств выступает против идеи полной синхронизации белорусских санкций с российскими.

В Берлине полагают, что пока белорусские военные физически не присоединились к участию в украинском конфликте, следует показывать разницу с рестрикциями против Москвы.

Уточняется, что в настоящее время Белоруссия предположительно может привозить с Запада некоторые элементы вооружения, а затем передавать их России. Лидеры западных стран на фоне этого обсуждают введение полного эмбарго на оружие и оборудование двойного назначения.

Кроме того, в пакет санкций могут попасть запрет на экспорт из ЕС в Белоруссию электроники, бытовой техники и предметов роскоши.