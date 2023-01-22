Главу МВД Израиля отправили в отставку по решению Верховного суда

«С тяжёлым сердцем, огромным сожалением и худшими чувствами я вынужден лишить вас министерского поста», — сказал премьер. Он также пообещал найти законный способ, чтобы Дери продолжил работать для страны.

Суд решил направить политика в отставку, поскольку у него есть судимости. В конце прошлого года Кнессет утвердил закон, позволяющий таким гражданам занимать министерские должности, благодаря чему Дери получил два министерских портфеля. Его политические оппоненты потребовали признать эти назначения незаконными.

В 2000 году Дери получил три года за коррупцию и провёл в тюрьме 22 месяца. В 2022-м его признали виновным в деле о налоговых махинациях. Тогда политик получил год условно и штраф.