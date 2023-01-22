Макрон считает, что ЕС должен быть геополитической силой

Евросоюз должен быть геополитической силой и развивать индустриальную стратегию "Сделано в Европе". Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Сорбонне на церемонии, посвященной 60-летию франко-германского межгосударственного договора.

"Нам нужна амбициозная программа индустриального развития Европы", - сказал французский лидер. "Необходимо гарантировать устойчивость европейской промышленности на континенте на основе стратегии "Сделано в Европе", - подчеркнул он.

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По мнению Макрона, такая программа, предлагаемая в Париже в ответ на американский Акт о снижении инфляции, должна охватывать период до 2030 года.

Как отметил президент Франции, "Европа должна стать лидером в развитии новых технологий и искусственного интеллекта". "Германии и Франции необходимо идти вместе, чтобы ЕС мог выступать в качестве геополитической силы и более эффективно защищать свои интересы", - считает он. По его мнению, "Европа должна занимать передовые позиции в области обороны, космоса и дипломатии". "Цель нашей политики суверенитета - быть хозяевами своей судьбы", - подчеркнул французский лидер.

В своем выступлении Макрон также сказал, что "Франция продолжит поддержку украинского народа во всех областях". "Мы будем и далее поддерживать ясный выбор Евросоюза, предоставившего Украине статус кандидата на вступление в его ряды", - сказал он. Франция, по его словам, "будет сопровождать Украину, Молдавию и страны Западных Балкан на пути проведения необходимых для этого реформ".

Макрон отметил, что Париж выступает за укрепление сотрудничества с этими странами в рамках Европейского политического сообщества. Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за поддержку предложенного Францией проекта.

Франко-германский совет

Шольц возглавляет немецкую делегацию, прибывшую в Париж в воскресенье для участия в заседаниях франко-германского совета министров и двустороннего совета обороны. Заседания приурочены к 60-летию договора о франко-германской дружбе, подписанного 22 января 1963 года в Елисейском дворце президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

Елисейский договор был призван положить конец многолетнему соперничеству и вражде ближайших соседей, содействовать их примирению и углублению взаимного сотрудничества. Соглашение предусматривало, что правительства ФРГ и Франции будут проводить постоянные консультации по важнейшим вопросам внешней политики, безопасности, воспитания молодежи и действовать во имя общих интересов.

После окончания церемонии в резиденции французского президента состоятся заседания франко-германского совета министров и двустороннего совета обороны. Они пройдут под председательством двух лидеров. Во второй половине дня в Бурбонском дворце планируется совместное заседание французских и немецких депутатов.