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23 минуты назад

В Турции сожгли шведские флаги в ответ на провокацию с Кораном

News.ru

Жители Турции, возмущенные сожжением Корана в Стокгольме, в ответ жгут шведские флаги, сообщает РЕН ТВ. В стране проходят акции протеста, а турецкие власти готовы заблокировать вступление Швеции в НАТО.

В Турции сожгли шведские флаги в ответ на провокацию с Кораном
Фото: News.ruNews.ru

Одна из акций прошла у здания посольства Швеции в Анкаре. Ее организатором выступил Турецкий молодежный фонд TÜGVA. Участники митинга принесли с собой плакаты и выкрикивали мусульманские лозунги.

Шведский активист сжег Коран перед турецким посольством

Власти Швеции назвали сожжение Корана и другие антиисламские выступления ужасающими, но Анкара оправданий Стокгольма не приняла.

Акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме накануне. Ее устроил перед турецким посольством радикал Расмус Палудан, заявивший, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок радикала, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.

В мире,Расмус Палудан,Рушан Аббясов,Духовное управление мусульман,НАТО,
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