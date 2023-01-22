Стало известно о прибытии Джонсона в украинскую Бучу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину, где посетил город Буча и поселок Бородянка в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Klymenko Time.

«Борис Джонсон — в Буче», — говорится в сообщении.

В сети появились фотографии и видеозаписи визита экс-британского премьера на Украину, на которых Джонсон запечатлен на фоне разрушенных зданий.

Агентство УНИАН пишет, что помимо Бучи политик также посетил Бородянку.

Газета The Guardian ранее писала о планах Джонсона посетить Украину, отмечая, что это может навредить авторитету Риши Сунака как действующего главы правительства Британии.

Сам британский премьер посещал Киев в ноябре. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал выделить Киеву новый пакет военной помощи стоимостью £50 млн. Сунак также пообещал украинцам продолжать оказывать им поддержку, поскольку они «борются за справедливый мир».