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13 минут назад

WSJ: в построенной Китаем ГЭС в Эквадоре появились трещины

Майк Габриелян

Коллапс угрожает гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair, возведенной при помощи китайцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии инженеров.

На открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре появились тысячи трещин
Фото: ВикипедияВикипедия

Издание отмечает, что сделанная китайцами дамба может рухнуть и вывести ГЭС из строя. Виной тому – появившиеся трещины в конструкциях.

«Мы вообще можем потерять все. И мы не знаем, когда это случится - завтра или через шесть месяцев», - сказал инженер Фабрицио Йепес, который "внимательно отслеживал проблемы проекта".

Энергетики винят в проблемах некачественную сталь, поставленную из КНР.

ГЭС Coca Codo Sinclair находится на Амазонке и является крупнейшей в Эквадоре. Ее строила 6 лет китайская компания Sinohydro. ГЭС была возведена в 2016 году, ее лично открывал председатель КНР Си Цзиньпин. Западные журналисты называли её «самым амбициозным проектом Китая в Эквадоре».

Ранее сообщалось, что на Кубани планируют построить новый гидроузел после разрушения Федоровского гидроузла в 2022 году.

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