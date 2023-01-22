На открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре появились тысячи трещин

Коллапс угрожает гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair, возведенной при помощи китайцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии инженеров.

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Издание отмечает, что сделанная китайцами дамба может рухнуть и вывести ГЭС из строя. Виной тому – появившиеся трещины в конструкциях.

«Мы вообще можем потерять все. И мы не знаем, когда это случится - завтра или через шесть месяцев», - сказал инженер Фабрицио Йепес, который "внимательно отслеживал проблемы проекта".

Энергетики винят в проблемах некачественную сталь, поставленную из КНР.

ГЭС Coca Codo Sinclair находится на Амазонке и является крупнейшей в Эквадоре. Ее строила 6 лет китайская компания Sinohydro. ГЭС была возведена в 2016 году, ее лично открывал председатель КНР Си Цзиньпин. Западные журналисты называли её «самым амбициозным проектом Китая в Эквадоре».