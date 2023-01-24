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34 минуты назад

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

Газета.Ruиещё 3

Бразилия обратилась к Российской Федерации с просьбой перенести ее председательство в БРИКС с 2024-го на 2025 год. Москва согласилась, сообщили РИА Новости в МИД. Отмечается, что такая просьба поступила в связи с планами Бразилии возглавить G20 в 2024 году.

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бразилия предложила России взять на себя функции председательства в БРИКС в следующем году. В МИДе отметили, что просьба получила поддержку остальных членов организации и Москва также положительно отреагировала на запрос. Накануне президент Бразилии Лула да Силва озвучил идею создания единых валют БРИКС и МЕРКОСУР.

Несколько дней назад посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что около 13 стран оказались заинтересованы во вступлении в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации.

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