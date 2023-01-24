Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

Бразилия обратилась к Российской Федерации с просьбой перенести ее председательство в БРИКС с 2024-го на 2025 год. Москва согласилась, сообщили РИА Новости в МИД. Отмечается, что такая просьба поступила в связи с планами Бразилии возглавить G20 в 2024 году.
Бразилия предложила России взять на себя функции председательства в БРИКС в следующем году. В МИДе отметили, что просьба получила поддержку остальных членов организации и Москва также положительно отреагировала на запрос. Накануне президент Бразилии Лула да Силва озвучил идею создания единых валют БРИКС и МЕРКОСУР.
Несколько дней назад посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что около 13 стран оказались заинтересованы во вступлении в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации.