ЮАР пригласила Путина на саммит БРИКС

Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что страна ждет президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС и планирует направить ему официальное приглашение. Слова дипломата передает РИА Новости.

"Все президенты будут приглашены, это стандартная практика", - сказал посол в разговоре с агентством.

Макетука отметил, что это будет первый очный саммит после начала пандемии COVID-19. Дипломат также добавил, что место проведения саммита еще не определено, однако встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР – Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории, которая является столицей.