ЮАР пригласила Путина на саммит БРИКС

Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что страна ждет президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС и планирует направить ему официальное приглашение. Слова дипломата передает РИА Новости.
"Все президенты будут приглашены, это стандартная практика", - сказал посол в разговоре с агентством.
Макетука отметил, что это будет первый очный саммит после начала пандемии COVID-19. Дипломат также добавил, что место проведения саммита еще не определено, однако встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР – Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории, которая является столицей.
Ранее министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет альтернативу доллару для платежей, так как для бедных стран доминирование американской валюты является невыгодным. До этого стало известно, что Индонезия рассматривает возможность вступления в БРИКС.