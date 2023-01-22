Британский актер заявил, что Запад "сражается бок о бок с нацистами" против РФ

Британский актер Рассел Брэнд заявил, что западные страны поддерживают нацистский режим на Украине. Он сделал соответствующее заявление на своем Youtube-канале. Как отметил артист, Запад "сражался бок о бок" с СССР "против реальных нацистов".
"А в этой войне, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый... Слушайте, я ведь тоже не хочу ядерной войны. У меня есть дети", — сказал Брэнд.
Он также указал, что Россией всегда рассматривала расширение НАТО как красную черту, однако западные государства все равно пытаются переступить через нее. Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, обманывают себя. По его словам, тот, кто отрицает, что на сегодняшний момент на Украине действует "нацистский, марионеточный режим США и НАТО", "врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое".
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.