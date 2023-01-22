"А в этой войне, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый... Слушайте, я ведь тоже не хочу ядерной войны. У меня есть дети", — сказал Брэнд.

Он также указал, что Россией всегда рассматривала расширение НАТО как красную черту, однако западные государства все равно пытаются переступить через нее. Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, обманывают себя. По его словам, тот, кто отрицает, что на сегодняшний момент на Украине действует "нацистский, марионеточный режим США и НАТО", "врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое".