Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать Киеву помощь так долго, как будет необходимо

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь так долго, как это потребуется. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Сорбонне на церемонии, посвященной 60-летию франко-германского межгосударственного договора.
"Мы продолжим оказывать Украине необходимую ей помощь так долго, как это потребуется", - сказал Шольц. Он отметил, что "вместе европейцы будут защищать свой мирный европейский проект". "Будущее Европы основывается на франко-германском сотрудничестве", - подчеркнул канцлер Германии.
Шольц возглавляет немецкую делегацию, прибывшую в Париж в воскресенье для участия в заседаниях франко-германского совета министров и двустороннего совета обороны. Заседания приурочены к 60-летию договора о франко-германской дружбе, подписанного 22 января 1963 года в Елисейском дворце президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.
Елисейский договор был призван положить конец многолетнему соперничеству и вражде ближайших соседей, содействовать их примирению и углублению взаимного сотрудничества. Соглашение предусматривало, что правительства ФРГ и Франции будут проводить постоянные консультации по важнейшим вопросам внешней политики, безопасности, воспитания молодежи и действовать во имя общих интересов.