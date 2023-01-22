Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать Киеву помощь так долго, как будет необходимо

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь так долго, как это потребуется. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Сорбонне на церемонии, посвященной 60-летию франко-германского межгосударственного договора.

"Мы продолжим оказывать Украине необходимую ей помощь так долго, как это потребуется", - сказал Шольц. Он отметил, что "вместе европейцы будут защищать свой мирный европейский проект". "Будущее Европы основывается на франко-германском сотрудничестве", - подчеркнул канцлер Германии.

Шольц возглавляет немецкую делегацию, прибывшую в Париж в воскресенье для участия в заседаниях франко-германского совета министров и двустороннего совета обороны. Заседания приурочены к 60-летию договора о франко-германской дружбе, подписанного 22 января 1963 года в Елисейском дворце президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.