Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств для членства в НАТО

Анкара последовательно блокирует вопрос вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО, настаивая на том, что страна укрывает у себя представителей движений, которые в Турции признаны террористическими. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Речь идет об активистах Рабочей партии Курдистана, которые активно участвовали в массовых протестах в Турции.